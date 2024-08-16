Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Trakya Üniversitesi rektörü olarak Prof. Dr. Mustafa Hatipler atandı. Bu gelişmenin ardından Hatipler'in kariyeri ve hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 14:12
Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli?
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Trakya Üniversitesi rektörü olarak Prof. Dr. Mustafa Hatipler atandı. Karar yayınlanan Resmi Gazete'de resmileşti. Hatipler'in hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki, Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA HATİPLER KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 24 Kasım 1959 senesinde Edirne'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Edirne'de gören Hatipler, 1982 senesinde Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi Muhasebe-Vergi Bölümünden mezun oldu.

1983 senesinde Edirne'de muhasebe bürosu açarak başladığı mesleğine serbest mali müşavir olarak devam etti. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde tarım ekonomisi alanında doktora öğrenimine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.


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