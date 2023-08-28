Gümrük kapısında yakalandı: Duvar saatlerinin içinden 3,5 kilo metamfetamin çıktı!
Ticaret Bakanlığı, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yabancı uyruklu bir kişinin yanında getirdiği duvar saatlerinin içinde 3 kilo 542 gram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı görevlileri, yurda giriş yapan yabancı uyruklu kişinin yanındaki valizleri x-ray taramasından geçirdi.
Şüpheli yoğunluk tespit edilince fiziki arama yapıldı. Valizden çıkan 5 duvar saatlerinin normal ağırlığının üzerinde olduğu anlaşıldı.
Detaylı arama sonucu, saatlerin içerisinde şeffaf folyolara sarılmış halde 3 kilo 542 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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