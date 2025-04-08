Gümrük muhafaza memuru nedir? Gümrük muhafaza memuru görevleri nelerdir?
Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 38 gümrük görevlisi gözaltına alındı. Peki, Gümrük muhafaza memuru nedir? Gümrük muhafaza memuru görevleri nelerdir?
Gümrük Muhafaza Ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu düzenledi. Gümrük muhafaza memurları, yurt dışı giriş-çıkış yapan şahıslardan rüşvet alırken suçüstü yakalandı. 38 gümrük muhafaza memuru gözaltına alındı, 12 memur aranıyor. Peki, Gümrük muhafaza memuru nedir? Gümrük muhafaza memuru görevleri nelerdir?
GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU GÖREVLERİ NELERDİR?
Gümrük muhafaza memurları, Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan ve Türkiye'nin sınır kapılarında, havaalanlarında, limanlarda ve gümrük sahalarında görev yapan kamu görevlileridir. Temel görevleri kaçakçılıkla mücadele ve gümrük güvenliğini sağlamaktır. İşte başlıca görevleri:
Yurt dışından Türkiye’ye veya Türkiye’den yurt dışına yasa dışı yollardan mal sokulmasını veya çıkarılmasını engellemek.
Yolcu, yük ve araç kontrollerini gerçekleştirmek.
Gümrük sahalarında fiziki aramalar yapmak (bagaj, araç, konteyner, kargo vs.).
Gümrük beyanlarının doğruluğunu denetlemek.
Sahte evrak, eksik beyan, hileli işlemler gibi usulsüzlükleri tespit etmek.
X-ray cihazları, narkotik köpekleri, fiber optik kameralar ve diğer dedektörleri kullanarak denetim yapmak.
İstihbarata dayalı operasyonlara katılmak.
Şüpheli kişi ve yüklerin takibini yapmak, gerekirse el koyma ve tutanak işlemleri gerçekleştirmek.
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