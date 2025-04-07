Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:32

Güncelleme: 07.04.2025 - 09:32

Son günlerin popüler sosyal medya filtresi 'Studio Ghibli' oldu. ChatGPT'nin yeni güncellemesiyle gelen 'ChatGPT Ghibli filtresi' tarzındaki görseller herksin ilgi odağı oldu. Peki, ChatGPT Ghibli filtresi nedir? ChatGPT Ghibli filtresi nasıl yapılır?

GHİBLİ FİLTRESİ NASIL YAPILIR?

OpenAI'nin ChatGPT'ye entegre ettiği görsel üretim aracı sayesinde, kullanıcılar şu adımları izleyerek Ghibli tarzı görseller oluşturabiliyor:?

Görsel Yükleme: Dönüştürmek istediğiniz bir fotoğrafı ChatGPT'ye yükleyin.?

Komut Verme: "Bu görseli Studio Ghibli tarzında yorumla" gibi bir komut girin.?

Ayrıntılar: Renk paleti, arka plan ve karakter ayrıntıları hakkında ek açıklamalar yapın.?

Bu işlemler sonucunda, yüklediğiniz görsel Ghibli'nin benzersiz estetiğiyle yeniden tasarlanır.

STUDİO GHİBLİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Studio Ghibli, Japon animasyonunun yaşayan efsanesi Hayao Miyazaki'nin öncülüğünde 1985 yılında kuruldu. Burada birçok önemli animasyona imza atıldı.

Ancak, Hayao Miyazaki'nin yapay zeka tarafında oluşturulan bir animasyonun demosunu izlemesinin ardından, "yaşamın kendisine bir hakaret" şeklinde bir değerlendirme yapması, konuyla ilgili etik tartışmaları da gündeme getirmişti.