Gümrükçü: Çiğli’de kadın ve çocuklara özel hizmet dönemi başlıyor
İzmir'de Çiğli Belediyesi, kadın ve çocuklara yönelik hayata geçirilmesi planlanan hizmet ve projeler için kent genelinde sosyal tespit çalışmaları başlattı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği çalışmalar kapsamında, 20 kişilik ekip saha çalışmalarına başladı. 5 ay boyunca 26 mahallede sürecek çalışmalarda, 102 bin 365 kadının ikamet ettiği 204 bin 542 nüfuslu Çiğli’de örneklem olarak her mahallede kadın ve çocuk nüfusunun %10’una ulaşılması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında kadın ve çocukların; yaş aralığı, eğitim seviyesi ve ilgi alanları gibi kriterler göz önünde bulundurularak mahalle özelinde hizmet ve projeler üretilecek. Yapılan görüşmelerde belediyenin hali hazırda kadın ve çocuklara yönelik devam eden hizmetleri ile kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında düzenlenecek seminerlerle ilgili bilgilendirmede bulunulacak.
GÜMRÜKÇÜ: DOĞRU HİZMETİ SUNACAĞIZ
Kadın ve çocukların taleplerine daha hızlı ve doğru çözüm üretmek amacıyla geniş kapsamlı bir saha çalışması başlattıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Kadınların ve çocukların talepleri bizim için çok değerli. Yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla 26 mahallemizde Sosyal Tespit çalışmaları başlattık. Mahallelerimizdeki kadın ve çocukların profillerini çıkaracağız. Hizmet ve projelerimizi bu profiller doğrultusunda hayata geçireceğiz. Çalışmalarımız neticesinde mahallelerin ihtiyacı olan doğru hizmeti sunmuş olacağız” dedi.
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