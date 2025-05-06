Gümüşhane'de faciadan dönüldü! Otomobiller çarpıştı: 2'si yaya, 11 yaralı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde çarpıştıktan sonra savrulan iki otomobilden biri kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 2'si yaya, 11 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de faciadan dönüldü! Otomobiller çarpıştı: 2'si yaya, 11 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 12:18

Atatürk Mahallesi Kelkit-Erzincan kara yolunda dün akşam saatlerinde Enes Ç. (28) idaresindeki 25 ACY 778 plakalı otomobil ile Muhammet Ali K. (22) yönetimindeki 06 FR 4977 plakalı otomobil çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI

Savrulan otomobillerden biri, kaldırımda bulunan Kübra Y. ve Fatih M.'ye çarptı. Kazada, sürücüler ile Aylin Sılanur A., Yağız Serdar A., Fatih M., Kübra Y., Dilek M., Asiye Ç., Dicle S., Mehmet Can D. ve Hediye Elvan M. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Gümüşhane

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