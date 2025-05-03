Yayınlanma: 03.05.2025 - 13:50

Güncelleme: 03.05.2025 - 13:50

Prof. Dr. Oktay Yıldız, 10 Nisan 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi” ile Gümüşhane Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Peki, Prof. Dr. Oktay Yıldız kimdir? Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız kaç yaşında, nereli?

PROF. DR. OKTAY YILDIZ KİMDİR?

1981 yılında Gümüşhane’de doğan Prof. Dr. Yıldız, 1998-2002 yılları arasında Malatya İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2002-2005 yılları arasında aynı alanda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardından Gümüşhane’de faaliyet gösteren Gümüşsu A.Ş.’de mühendis, üretim müdürü ve işletme müdürü olarak görev yaptı.

2005-2011 yılları arasında Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu’nda akademik görev aldı. Bu süreçte, 2007-2011 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya-Biyokimya Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini başarıyla tamamladı.

2011-2013 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Prof. Dr. Yıldız, 2020 yılından itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü’nde doçent ve ardından profesör unvanlarıyla akademik çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

2012 yılından itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) kuruluş çalışmalarında yer alarak üniversite-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesine öncülük etti ve TTO yönetiminde aktif rol aldı. Bu kapsamda özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere birçok firmaya Ar-Ge, inovasyon, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile proje ve fon destekleri konularında katkı sundu.

Akademik kariyeri boyunca 180’den fazla bilimsel yayına imza atan Prof. Dr. Yıldız’ın 19 adet patent/faydalı model başvurusu bulunuyor. Çeşitli bakanlıkların komisyon ve kurullarında görev alarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu’nda da etkin görev üstlendi. Ayrıca, Avrupa Birliği projelerinde hakemlik yaptı ve proje ekosisteminde aktif rol oynadı.

Sivil toplum faaliyetlerine de önem veren Prof. Dr. Yıldız, Gümüşhaneli Mühendisler Platformu’nun kurucu üyelerindendir. Aynı zamanda Gümüşhane Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜSİAD) Trabzon Şubesi üyesi ve Şiran Eğitim ve Kalkınma Vakfı’nın kurucu üyesidir.

PROF. DR. OKTAY YILDIZ EVLİ Mİ?

İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Oktay Yıldız, evli ve iki kız çocuk babasıdır.