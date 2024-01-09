Karadeniz Sahil Yolu'nda korkunç kaza... Araç parçalara ayrıldı!

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre aynı araçta bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:46
Karadeniz Sahil Yolu'nda korkunç kaza... Araç parçalara ayrıldı!
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Karadeniz Sahil Yolu Sürmene Kavşağı’nda feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Rize istikametine gitmekte olan Serhat Yılmaz yönetimindeki 55 AAB 040 plakalı araç aşırı hız sonucu Karadeniz Sahil Yolu’ndan Sürmene ilçe merkezine geçiş yapılan kavşaktaki bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası parçalara ayrılan araçta bulunan Emirhan Bodur ile kimliği henüz belirlenemeyen arkadaşı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Serhat Yılmaz ile kimliği henüz belirlenemeyen bir arkadaşı da yaralandı. Yaralılar Sürmene Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Öte yandan 4 kişilik arkadaş grubunun Samsun’dan Trabzon ve Rize’ye gezmeye geldikleri öğrenildi.


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