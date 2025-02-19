Gümüşhane'de karda kayan kamyonet, dereye yuvarlandı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 16:03

Güncelleme: 19.02.2025 - 16:03

Kürtün-Tonya karayolu Süme Mahallesi Kalebaşı mevkiinde öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Özkürtün beldesine giden Ekrem Sancak (27) yönetimindeki 61 VA 489 plakalı kamyonet, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada sürücü Sancak ile Fevzi Sancak (55), Mustafa Kurtulan (36), Erol Sancak (56) ve Oktay Öğretici (23) yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.