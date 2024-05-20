Gümüşhane'de korkutan yangın!
Gümüşhane'nin Akpınar köyü kırsalında çıkan örtü yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Akpınar köyü kırsalında öğle saatlerinde örtü yangını çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, 30 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.
Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerini sürdürüyor.
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