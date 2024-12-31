Günçalı köyü, Çalbaba Ormanı’na sahip çıkıyor: Tokat’ta maden isyanı

Tokat'ta Günçalı köylüleri HLC adlı şirkete verilen siyanürlü maden arama ruhsatının iptali için eylem yaptı. Şirketin hukuksuz şekilde sahaya girmek istediğini söyleyen yurttaşlar, “37 köyün su havzası olan Çalbaba tahrip olacak” dedi.

Günçalı köyü, Çalbaba Ormanı’na sahip çıkıyor: Tokat’ta maden isyanı
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Mehmet Menekşe
Yayınlanma: 31.12.2024 - 04:00

Tokat Merkez’deki Günçalı köylülerinin Çalbaba Ormanı’nda HLC adlı maden şirketine Maden ve Petrol Arama Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen maden arama ruhsatının iptali için Tokat İdare Mahkemesi’ne açtıkları dava dün görüldü. 25 köyü etkileyeceği ifade edilen söz konusu madene karşı mücadele eden yurttaşlar eylem yaptı.

Şirketin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerektiren genel arama döneminde sondaj makineleri ile maden sahasına hukuksuz bir şekilde girmek istediğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu madenin tarım topraklarını, hayvanların yaşam alanlarını, endemik bitkileri ve biyoçeşitliliği olumsuz etkileyeceğine vurgu yapıldı. Çalbaba Ormanı’nda dört yüz yıllık anıt ağaçlar bulunuyor. 37 köyün arazisi Çalbaba su havzasından besleniyor.


Etiketler: #açıklama #tokat #maden sahası

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