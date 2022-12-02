Güner Çağraş'ın katilinden akılalmaz savunma: "Namusumu temizledim(!)"

02 Aralık 2022 Cuma, 17:36

Güner Çağraş, 19 Eylül 2018'de boşanma aşamasında olduğu erkek Mehmet Çağraş tarafından bıçaklanarak katledildi. Olay yerindeki görgü tanığının aksi ifadesine rağmen, sanığın "Güner'in kendisine hakaret ettiği" şeklindeki iddiasına ve bazı gerekçelere dayanılarak haksız tahrik indirimi uygulandı ve faile verilen müebbet hapis cezası 24 yıla indirildi.

Güner öldürüldüğünde çantasından "Polis ben ölünce mi koruyacak" yazan dilekçe çıkmıştı. Sıla Maral, teyzesinin öldürülmesini, dava sürecinden sonra ailesinin yaşadıklarını Cumhuriyet'e anlattı.

"KENDİ ÇOCUKLARI DA BU CİNAYETİN İÇİNDE!"

Teyzesinin sokak ortasında katledildiğini ve kimsenin müdahale etmediğini belirten Maral, "Olay günü katil teyzemi takip edip pusu kuruyor. Olay sokakta gerçekleşiyor ve kimse müdahale etmiyor. Herkes seyirci oluyor sinema izler gibi. Katil teyzemin boğazına doğru davranırken teyzemin çocuğu 'Dur baba, öldü' diyor. Bu nasıl bir kalp? Teyzemin katibe verdiği dilekçe bile kabul olmamış meğer! Teyzemin çantasından vermeye çalıştığı dilekçe çıktı. Teyzemin kendi çocukları da bu cinayetin içinde ve teyzemin gelini ile bu olayı azmettirdiler. Teyzemin evi vardı ve aslında teyzemi bu ev için, para için öldürdüler" ifadelerini kullandı.

"KATLETTİĞİ TEYZEMİN NAMUSUNA DİL UZATIYOR"

Dava sonlandıktan sonra failin sürekli ailesini rahatsız ettiğini ve hapisten çıkmak için dilekçe yazdığını anlatan Maral, yaşananlardan dolayı ailesinin çok zor süreçler yaşadığını belirtti. Teyzesinin çocuklarının babalarından şikayetçi olmadığını ve ziyaretine gidip fail hakkında "Aslan babam, çıkacaksın dışarı" gibi paylaşımlarda bulunduğunu aktran Maral, sözlerine şu şekilde son verdi:

"Geçenlerde bize yine bir kağıt geldi başvuru yaptığı için. Katlettiği teyzemin namusuna dil uzatıyor. Katil, teyzem için "Öldü, cezasını ahirette çekiyor zaten. Ben bir şey yapmadım. Namusumu temizledim çünkü o beni aldattı" diyor. Bir an önce dışarı çıkmak istiyor ama bu katil toplum için tehlike arz ediyor. Buradan hakim ve savcılara sesleniyorum. İndirim uygulamayın. Katillere hak ettikleri cezayı verin. İnsanların canı bu kadar ucuz değil."