Levent Özdilek kimdir? Levent Özdilek kaç yaşında, nereli? Levent Özdilek'in eşi kim? Levent Özdilek'in oynadığı dizi ve filmler...
Adana Altın Koza Film Festivali'ne Mehmet Aslantuğ ve Levent Özdilek arasındaki gerginlik damga vurdu. Levent Özdilek kimdir? Levent Özdilek kaç yaşında, nereli? Levent Özdilek'in eşi kim? Levent Özdilek'in oynadığı dizi ve filmler...
Adana'da düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde Mehmet Aslantuğ ve Levent Özdilek arasında soğuk rüzgarlar esti.
LEVENT ÖZDİLEK KİMDİR?
Levent Özdilek 1955 yılında Adana'da dünyaya geldi. Yılmaz Güney'in yönetmenliğini yaptığı Benim Adım Kerim filminde 1967 yılında kamera karşısına geçerek sinema hayatına başladı. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2013 yılında Cihangir'de Nilüfer Bıyıklı ile beraber BO Sahne'yi kurdu.
LEVENT ÖZDİLEK'İN EVLİLİKLERİ
İlk evliliğinden bir oğlu olan Özdilek, 1990 yılında Müge Oruçkaptan ile evlendi. Bu evlilik 1998 yılının son buldu.
Dördüncü evliliğini 2002 yılında Hande Özdilek ile yaptı. 2011 yılında boşandı. Bu evlilikten Naz adında bir kızı var.
2013 yılından beri oyuncu Nilüfer Bıyıklı ile beraber.
LEVENT ÖZDİLEK'IN YER ALDII DİZİ VE FİLMLER
Tiyatro Oyunları
1978: Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot : Anatoli Lunaçarski - Ankara Devlet Tiyatrosu
1979: Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu
1983: Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu
1984: Kösem Sultan : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1984: Şakacı (oyun) : Sabahattin Kudret Aksal - Ankara Devlet Tiyatrosu
1985: Karım ve Kızım : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1986: Ruhlar Gelirse : Noël Coward - Ankara Devlet Tiyatrosu
1987: Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu
1988: Ebedi Koca : Fyodor Dostoyevski\Victor Haïm - Ankara Devlet Tiyatrosu
1989: Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu
1990: Şeytan Çelmesi : Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu
1991: Tamirci (oyuncu) : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu
1992: Ferhatın Yeni Acıları : Yüksel Pazarkaya - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1993: Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1998: Kuvayi Milliye : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1999: Özel Hayatlar : Noel Coward - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2010: Karanlık İşler : Robin Hawdon - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Filmografisi
1967: Benim Adım Kerim (Levent)
1983: Açık Denizlere Aganta
1989: Kaldırım Serçesi
1992: Sarı Tebessüm
1993: İşgal Altında
1994: Batık Aşklar Müzesi
1995: Gölge Çiçeği
1995: Sahte Dünyalar
1996: Anılardaki Sevgili
1996: Gözlerinde Son Gece
1996: Kurtuluş (Yarbay Nazım)
1996: Yaban (Yunan Subay)
1996: Şehnaz Tango
1997: Yasemin
1997: İlk Aşk
1998: Affet Bizi Hocam
1998: Karanlıkta Biri Var
1998: Kayıkçı
1998: Mavi Düşler
1999: Kadınlar Kulübü
2000: Aşk Güzel Şeydir
2000: Baykuşların Saltanatı
2000: Kırık Zar
2000: Zehirli Çiçek (Bekir Gökçay)
2001: Benimle Evlenir misin
2001: Cesur Kuşku
2002: Kumsaldaki İzler
2003: Deliyle Geçen Gece
2003: Eyvah Eski Kocam
2003: Serseri (Komiser Kemal)
2004: Haziran Gecesi (Kemal)
2004: Melekler Adası
2005: Köpek (Talat)
2006: Kabuslar Evi: Seni Beklerken
2007: Sessiz Gemiler
2008: Dedektif Biraderler
2008: Kavak Yelleri (Cem Ergun)
2009: Türkler Çıldırmış Olmalı (Fahri)
2014: Yedikule Hayat Yokuşu
2015: Adı Mutluluk
2018: Eşkıya Dünyaya Hükümdür Olmaz (Pudra Hakkı)
2018: Meleklerin Aşkı
2020: Kırmızı Oda
2020: Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
2022: Gecenin Ucunda[2]
2022: Kuruluş Osman (Tekfur Basileus)
2022: Müjdemi İsterim
2023-: Prens (Nostradamus)
2023-2024: Ben Bu Cihana Sığmazam
2024: Hatıran Yeter
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