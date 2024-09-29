Levent Özdilek kimdir? Levent Özdilek kaç yaşında, nereli? Levent Özdilek'in eşi kim? Levent Özdilek'in oynadığı dizi ve filmler...

Yayınlanma: 29.09.2024 - 01:11

Güncelleme: 29.09.2024 - 01:11

Adana'da düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde Mehmet Aslantuğ ve Levent Özdilek arasında soğuk rüzgarlar esti.



LEVENT ÖZDİLEK KİMDİR?

Levent Özdilek 1955 yılında Adana'da dünyaya geldi. Yılmaz Güney'in yönetmenliğini yaptığı Benim Adım Kerim filminde 1967 yılında kamera karşısına geçerek sinema hayatına başladı. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2013 yılında Cihangir'de Nilüfer Bıyıklı ile beraber BO Sahne'yi kurdu.

LEVENT ÖZDİLEK'İN EVLİLİKLERİ

İlk evliliğinden bir oğlu olan Özdilek, 1990 yılında Müge Oruçkaptan ile evlendi. Bu evlilik 1998 yılının son buldu.

Dördüncü evliliğini 2002 yılında Hande Özdilek ile yaptı. 2011 yılında boşandı. Bu evlilikten Naz adında bir kızı var.

2013 yılından beri oyuncu Nilüfer Bıyıklı ile beraber.

LEVENT ÖZDİLEK'IN YER ALDII DİZİ VE FİLMLER

Tiyatro Oyunları

1978: Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot : Anatoli Lunaçarski - Ankara Devlet Tiyatrosu

1979: Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu

1983: Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu

1984: Kösem Sultan : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1984: Şakacı (oyun) : Sabahattin Kudret Aksal - Ankara Devlet Tiyatrosu

1985: Karım ve Kızım : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1986: Ruhlar Gelirse : Noël Coward - Ankara Devlet Tiyatrosu

1987: Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu

1988: Ebedi Koca : Fyodor Dostoyevski\Victor Haïm - Ankara Devlet Tiyatrosu

1989: Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu

1990: Şeytan Çelmesi : Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu

1991: Tamirci (oyuncu) : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu

1992: Ferhatın Yeni Acıları : Yüksel Pazarkaya - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993: Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1998: Kuvayi Milliye : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1999: Özel Hayatlar : Noel Coward - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2010: Karanlık İşler : Robin Hawdon - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Filmografisi

1967: Benim Adım Kerim (Levent)

1983: Açık Denizlere Aganta

1989: Kaldırım Serçesi

1992: Sarı Tebessüm

1993: İşgal Altında

1994: Batık Aşklar Müzesi

1995: Gölge Çiçeği

1995: Sahte Dünyalar

1996: Anılardaki Sevgili

1996: Gözlerinde Son Gece

1996: Kurtuluş (Yarbay Nazım)

1996: Yaban (Yunan Subay)

1996: Şehnaz Tango

1997: Yasemin

1997: İlk Aşk

1998: Affet Bizi Hocam

1998: Karanlıkta Biri Var

1998: Kayıkçı

1998: Mavi Düşler

1999: Kadınlar Kulübü

2000: Aşk Güzel Şeydir

2000: Baykuşların Saltanatı

2000: Kırık Zar

2000: Zehirli Çiçek (Bekir Gökçay)

2001: Benimle Evlenir misin

2001: Cesur Kuşku

2002: Kumsaldaki İzler

2003: Deliyle Geçen Gece

2003: Eyvah Eski Kocam

2003: Serseri (Komiser Kemal)

2004: Haziran Gecesi (Kemal)

2004: Melekler Adası

2005: Köpek (Talat)

2006: Kabuslar Evi: Seni Beklerken

2007: Sessiz Gemiler

2008: Dedektif Biraderler

2008: Kavak Yelleri (Cem Ergun)

2009: Türkler Çıldırmış Olmalı (Fahri)

2014: Yedikule Hayat Yokuşu

2015: Adı Mutluluk

2018: Eşkıya Dünyaya Hükümdür Olmaz (Pudra Hakkı)

2018: Meleklerin Aşkı

2020: Kırmızı Oda

2020: Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

2022: Gecenin Ucunda[2]

2022: Kuruluş Osman (Tekfur Basileus)

2022: Müjdemi İsterim

2023-: Prens (Nostradamus)

2023-2024: Ben Bu Cihana Sığmazam

2024: Hatıran Yeter



