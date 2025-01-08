Güneydoğu iş dünyasından 'yeni süreç' için Özel'e teşekkür, Erdoğan'a çağrı

Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:14

Güncelleme: 08.01.2025 - 12:14

Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, yeni çözüm sürecine ilişkin açıklama yaptı. Kürt meselesinin çözümü için çok değerli ve tarihi bir fırsatın yakalandığını ifade eden Bedirhanoğlu, “Kürt meselesinin silahtan arındırılmasını, silahların devreden çıkarılması için yapılan bu girişimleri ve konunun demokratik siyaset alanında müzakere edilir hale gelmesini destekliyoruz” dedi.

GÜNSİAD, yeni sürece ilişkin görüşlerini paylaşmak üzere Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenledi. GÜNSİAD Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, yeni süreci desteklediklerini bildirdi. Kürt meselesinin Türkiye'de bütün toplumsal sorunların merkezinde yer aldığını anlatan Bedirhanoğlu, şöyle konuştu:

“Ülkemizin ekonomik, siyasi ve hukuki problemlerinin tamamı bu meseleyle yakından bağlantılıdır. Ekonomik krizlerimizi, siyasi kutuplaşmalarımızı ve hukuki açığımızı bu meseleden bağımsız düşünmenin imkanı yoktur. 1 Ekim'den bu yana, ülkemizde hem ekonomik hem de insani büyük maliyetlere sebep olan bu meseleyi çözmek adına, hayati önem taşıyan tarihi günlerden geçiyoruz. Sayın Bahçeli'nin başlattığı ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın da destek verdiği bu girişimin, tüm tarafların muhataplarınca da karşılık bulduğunu ve gün geçtikçe kuvvetlendiğini görüyoruz. Halkımızın, kangrene dönüşmüş bu sorunu bitirmek için yapılan bu tarihi girişimleri olgunlukla karşılamasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin kahir ekseriyetinin bu süreci desteklemesinden de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca bu girişimin Meclis’te ele alınıyor olmasını da süreç kadar değerli buluyoruz” diye konuştu.

''ÖZEL'E GÖSTERDİĞİ ÇABADAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ''

Bedirhanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İmralı heyetiyle görüşmesini çok önemli bulduklarını ifade ederek “Özellikle dün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, heyeti kabul etmesini çok kıymetli ve değerli bulduk. Çünkü CHP içerisinde, heyeti temsilen karşılama konusunda sorunlar vardı. Bundan dolayı Özgür Özel’e, gösterdiği çabadan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Bu durumu, sürecin daha güçlü bir şekilde yürütülmesi noktasında önemli bir destek olarak görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

''SİLAHLARIN DEVREDEN ÇIKARILMASI İÇİN BAŞLATILAN BU SÜRECİ DESTEKLİYORUZ''

Süreçle birlikte tarihi bir kavşakta olduklarına dikkat çeken Bedirhanoğlu, şunları söyledi:

“Kürt meselesinin çözümü için çok değerli ve tarihi bir fırsatı yakalamış bulunmaktayız. Kürt meselesinin silahtan arındırılmasını, silahların devreden çıkarılması için yapılan bu girişimleri ve konunun demokratik siyaset alanında müzakere edilir hale gelmesini destekliyoruz. Tarihi bir kavşaktayız. Herkesin bu tarihi kavşakta üzerine düşeni yapmasını, sorumlulukla davranmasını, dönemin ruhuna uygun dil ve üsluba önem vermesini ve söylemlerinde durumun hassasiyetini gözeterek özenle hareket edilmesini bekliyoruz. Kürt toplumunun bütün siyasi aktörlerinin, sivil toplum örgütlerinin ve tüm dinamiklerini sürecin arkasında güçlü bir şekilde durmalarını özellikle ifade etmek istiyor ve bekliyoruz. Bizler Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları olarak, bu girişimin nihayete erdirilmesi için her türlü desteği ve katkıyı vermeye hazır olduğumuzu, tüm tarafların ve tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz.”

''ERDOĞAN'DAN BAZI AÇIKLAMALAR YAPMASINI BEKLİYORUZ''

Toplantıda bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Ocak günü partisinin kongresine katılmak üzere geleceği Diyarbakır’da yeni sürece ilişkin nasıl bir mesaj vermesini beklediklerine ilişkin soru üzerine Bedirhanoğlu, “Diyarbakır’a, başbakanların, cumhurbaşkanların, önemli devlet yetkilileri hatta ana muhalefet partisini genel başkanı geldiği zaman nasıl bir mesaj vereceği her zaman merak konusu olmuştu. Ülkenin başka bir şehrine cumhurbaşkanı gittiği zaman tabii ki bu kadar merak konusu olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Ocak’ta partisinin kongresine katılmak üzere Diyarbakır’a gelecek. Bizler son sürece dair özellikle Kürt toplumunun yüreğini hafifletecek, su serpecek ve bu sürece dair birtakım ipuçları verecek bazı açıklamalar yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

''BÖLGENİN EKONOMİSİNE DE ÖNEMLİ İVME KAZANDIRACAK''

Bedirhanoğlu, iş dünyası olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi istediklerini belirterek, “Güvenlik ve istikrar oluşursa bölge ekonomisi gelişir. Aslında bölgenin geri kalmışlığı bölgenin potansiyel eksikliğinden değil, bölgede yaşanan çatışma ortamından kaynaklanıyordu. Yoksa bölgenin muazzam potansiyeli ve ekonomik kaynakları var. Sağlanacak güvenlik ve istikrar, bölgenin ekonomisine de önemli ivme kazandıracak. Bölge iş dünyasının beklentisi var. Eğer Cumhurbaşkanı ile görüşme fırsatımız olursa bu beklentileri de ifade eden raporu kendisine sunacağız” şeklinde konuştu.