Güngör Arslan cinayetinin faili: 'Seni çok rahat ettireceğiz' dediler

21 Şubat 2022 Pazartesi, 15:57

Kocaeli Ses gazetesinin sahibi ve yazı işleri müdürü Güngör Arslan’ı öldüren fail R.Ö.’nün emniyetteki sorgusu devam ediyor. R.Ö.’nün ilk ifadesinin ardından polis Kocaeli’ndeki çok sayıda adrese operasyon yaptı. Polis ayrıca R.Ö.’nün sorgusunun tamamlanması için Cumhuriyet Savcılığından ek gözaltı süresi istedi.

R.Ö. ilk ifadesinde kendisini iki kişinin azmettirdiğini söyledi. Azmettirenlerin kendisine “Seni çok rahat ettireceğiz. Bir daha hiçbir sorun yaşamayacaksın. Ailen de bir sorun yaşamayacak" dediğini anlattı.

CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

Bianet’in haberine göre, R.Ö., azmettirdiğini iddia ettiği iki kişiyi mahalleden tanıdığını, cinayetten bir gün önce Derince’de boş bir arazide atış talimi yaptıklarını söyledi. Atış taliminden bir gün sonra gazeteye gittiğini anlatan R.Ö., bir haberle ilgili Güngör Arslan’la görüşmek istediğini belirterek odasına girdiğini söyledi.

Burada Arslan’la tartıştığını, ardından da Arslan’ın ayağına 2 el ateş ettiğini ifade eden R.Ö., Arslan’ın üzerine geldiğini düşünerek havaya 4-5 el ateş açtığını, o kurşunlardan birinin Arslan’a isabet etmiş olabileceğini iddia etti.

R.Ö. ayrıca azmettirdiğini iddia ettiği iki kişinin kendine “Öldüreceksin” demesine rağmen Arslan’ı öldürmek istemediğini savundu. Azmettiricilerin kendisine bir avukat da gönderdiğini söyleyen R.Ö., “Ben sizin gönderdiğiniz avukatı istemiyorum” diyerek bunu reddettiğini anlattı.

ARSLAN’IN KIZI: SIKI SIK TEHDİTLER ALIYORDU

Güngör Arslan’ın kızı Nazlıcan Arslan ise, babasının sık sık tehditler aldığını iddia etti.

Tehditlerin son günlerde de devam ettiğini belirten Arslan, “Şikâyette bulunduğumuz kişiler var. Gazetemize saldırı yapılmıştı onların da failleri İmperial Park Otel’in sahipleriydi. Dava açılmış, zararımızı karşılamışlardı. Babama yapılan fiziki saldırılarla ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştı” dedi.

SİYASİLER CENAZEDEYDİ

Öte yandan Güngör Arslan dün İzmit merkezdeki Fevziye Caminde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Arslan’ın eşi Suna ve kızı Nazlıcan Arslan ile mesai arkadaşları taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP İl Başkanı Özgür Yıldızlı, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Deva Partisi İl Başkanı Adem Koç, CHP Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Arslan Fevziye caminde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.