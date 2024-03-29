Son dakika... İstanbul'da büyük yangın: Faciadan dönüldü!

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de halı fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan alevler yükselirken yangına müdahale etmeye çalışan bir işçinin yaralandığı öğrenildi. Büyük çapta hasar gören fabrika drone ile görüntülendi.

DHA/iHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 07:31
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde üzerinde bulunan 2 katlı halı fabrikasının 2. katında bulunan depo bölümünde, saat 06.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan işçiler hemen tahliye edildi. Fabrika alev alev yanarken bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

1 İŞÇİ YARALANDI!

Yaklaşık 2.5 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Fabrikada işçilerden birinin yangına müdahale ederken yaralandığı öğrenildi. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri içeride kimsenin olup olmadığına yönelik arama çalışması yaptı. Öte yandan büyük çapta hasar gören fabrika havadan görüntülendi.

Yangınla ilgili konuşan gece bekçisi, “Fabrikanın yukarı bölümü yandı. Fabrikada mahsur kalan yok. Fabrikanın itfaiye ekibinden bir arkadaş müdahale ederken dumandan etkilenmiş, şuan hastanede. Gece çalışanlar aşağı taraftaydı, yangın yukarıda çıktı. Malzeme ambarı denilen bir yer var orada çıktı” dedi.


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