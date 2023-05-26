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Güngören'de hareketli dakikalar... Kadınlar tuvaletinde yakalandı: Linç edilmekten polis kurtardı

İstanbul Güngören'de kadınlar tuvaletine girerek cep telefonuyla görüntü çektiği öne sürülen bir kişi çevredekiler tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 13:59
Güngören'de hareketli dakikalar... Kadınlar tuvaletinde yakalandı: Linç edilmekten polis kurtardı
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Haznedar'da bulunan bir caminin tuvaletinde önceki akşam saatlerinde; Afganistanlı V.V. (27), tuvalete giren anne ve kızının arkasından içeri girdi. Bir süre sonra anne çığlık atarak dışarı çıktı.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Cep telefonu ile tuvalet kabininin altından ve  üstünden bakarak görüntü çektiği iddia edilen V.V., çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

Polise haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kalabalığın içinden çıkardığı V.V'yi gözaltına aldı. Çevredekilerin tepkileri ve linç girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı. 

"KADIN ÇIĞLIKLA DIŞARI ÇIKTI"

Görgü tanığı Birol Genç, "Kadın çığlıkla dışarı çıktı yanında çocuğu da vardı. Yardım istedi biz de girdik. O arada iki tane bekçi geçiyordu onlar müdahale etti. Daha sonra polis gelip aldı götürdü" dedi.

Görgü tanığı Yusuf Keleş ise, "Bir kadını telefona kaydediyor hem de kadınlar tuvaletine girerek" ifadesini kullandı. Gözaltına alınan V.V.'nin Emniyet'teki işlemleri sürüyor. 


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