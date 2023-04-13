Güngören'de tramvay raydan çıktı: Seferler durduruldu
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın Güngören durağında raydan çıkması nedeniyle Bağcılar yönündeki seferler geçici olarak durduruldu.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, Kabataş istikametine seyir halindeyken Güngören durağında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.
Raydan çıkan tramvay olay yerinde bekletilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yolcular, anonslarla İETT otobüslerine yönlendirildi, olay yerine güvenlik şeridi çekildi.
Bağcılar-Güngören arasında ulaşım çift yönlü devam ederken, Güngören ve Bağcılar arasında seferler ise her iki yönde yapılamıyor.
Olay yerine sevk edilen İBB ekiplerinin çalışması sürüyor.
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