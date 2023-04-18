Güngören’de komşular arasında 'gürültü' kavgası: 2 yaralı

Güngören’de iki aile arasında gürültü nedeniyle yaşanan tartışmada ortalık bir anda karıştı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 15:56
Güngören’de komşular arasında 'gürültü' kavgası: 2 yaralı
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İstanbul'un Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi'nde iddiaya göre, aynı binada altlı üstlü oturan iki komşu arasında uzun zamandır tartışma yaşanıyordu.

Yaşanan tartışma dün bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda ailelerden biri diğer ailede bulunan baba ve oğlunu feci şekilde darbederek bıçakladı.

Olay yerine gelen iki polis memuru da kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralananlar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


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