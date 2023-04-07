Güngören'de hatalı parka 'çöp cezası'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:15

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:21

İstanbul Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde otomobil sürücüsü park yeri bulamayınca çöp konteynerinin yanına aracını park etti.

Sabah kalktığında aracının ön bölümünde çöp dökülüp sileceklerinin kaldırıldığını gören sürücü polise şikayette bulundu.

Mahalle sakini Nurullah Sönmez, "Sabah baktık aracı üstüne çöp atmışlar. Kimin yaptığı belli değil" diye konuştu.