Güngören'de hatalı parka 'çöp cezası'

Güngören'de çöp konteyneri yanına park halindeki otomobil üzerine çöp dökülüp silecekleri kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:15
Güngören'de hatalı parka 'çöp cezası'
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İstanbul Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde otomobil sürücüsü park yeri bulamayınca çöp konteynerinin yanına aracını park etti.

Sabah kalktığında aracının ön bölümünde çöp dökülüp sileceklerinin kaldırıldığını gören sürücü polise şikayette bulundu.

Mahalle sakini Nurullah Sönmez, "Sabah baktık aracı üstüne çöp atmışlar. Kimin yaptığı belli değil" diye konuştu. 


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