Yer İstanbul... Kan donduran dehşet: Çöp poşetinde bebek cesedi bulundu!
İstanbul'da temizlik işçileri çöp konteynerlerinin yanında bulunan direğe asılı bir poşetin içinde erkek bebeğe ait ceset buldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında görevli belediye temizlik işçileri çöp konteynerinin yanındaki direkte asılı bir poşet buldu. Direkte asılı poşetin içine bakan temizlik işçisi, yeni doğmuş bebek cesedi görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
BEBEĞİN BAŞINDA DARBE İZİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede poşet içinde bırakılan bebeğin erkek ve yeni doğduğu için göbek kordonunun olduğunu ayrıca başında da darbe izlerinin bulunduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri poşet içine bırakılan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına alırken, olayın yaşandığı yerde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden bebeğin cansız bedeni ambulans ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BELEDİYE TEMİZLİK PERSONELİ BULMUŞ
Mahallede oturan görgü tanığı, "İftar saatiydi, ambulans sesi gelince aşağı indik. Sokakta belediye temizlik görevlisi vardı. Poşetten şüphelenmiş, baktığında bebek cesedi varmış. Daha sonra polisi ve ambulansı arıyorlar. Ambulans bebeği hastaneye götürdü. Gören kimse yok, kamera görüntülerine bakacak polis. Herhalde çöplerin alındığı saatte oldu" dedi.
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