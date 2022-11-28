Güngören’de 'kaçak sigara' ve 'nargile' operasyonu

Güngören’de bir işyeri ve depoya düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve nargile ürünleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:58
Güngören’de 'kaçak sigara' ve 'nargile' operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören’de bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda iki şüpheli yakalandı.

HEPSİNE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 800 adet kaçak sigara, 40 bin adet boş makaron, 210 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Güngören Kaçakçılık kaçak

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