Güngören’de 'kaçak sigara' ve 'nargile' operasyonu
Güngören’de bir işyeri ve depoya düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve nargile ürünleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören’de bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda iki şüpheli yakalandı.
HEPSİNE EL KONULDU
Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 800 adet kaçak sigara, 40 bin adet boş makaron, 210 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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