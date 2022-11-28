Güngören’de 'kaçak sigara' ve 'nargile' operasyonu

28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:58

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören’de bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda iki şüpheli yakalandı.

HEPSİNE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 800 adet kaçak sigara, 40 bin adet boş makaron, 210 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.