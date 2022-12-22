Üzerine vinç direği düşen işçi yaşamını yitirdi
Ankara’da bir işyerinde üzerine vinç direği düşen işçi yaşamını yitirdi.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Keresteciler Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde Hasan Berkay V.’nin (50) üzerine vinç direği devrildi.
Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Yenidünya ağaçları çiçek açtı
- Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert tepki
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB açıklaması
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısı kararı
- Asgari ücret belli oldu!
- Nusret'e ABD'den yasak
- Rütbesi sökülmüş tabuttaki asker
- 'Erdoğan’ın kâbusuyum'
- Peker'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı
- 2022'nin son 'gök olayı': 7 gezegen aynı anda görülecek
- Nebati'den ÖTV açıklaması: 'Yerimiz kalmadı'