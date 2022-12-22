Üzerine vinç direği düşen işçi yaşamını yitirdi

Ankara’da bir işyerinde üzerine vinç direği düşen işçi yaşamını yitirdi.

İHA
22 Aralık 2022 Perşembe, 17:10
Üzerine vinç direği düşen işçi yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Keresteciler Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde Hasan Berkay V.’nin (50) üzerine vinç direği devrildi.

Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



işyeri Ankara vinç

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler