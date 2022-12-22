Mustafa Sarıgül işçinin olmadığı masadan çıkan sonucu beğendi: Olumlu değerlendiriyoruz
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yoksulluk sınırının altında açıklanan asgari ücret için "Bugünkü şartlar ve koşullarda, ülkemizin koşullarına baktığımız zaman asgari ücreti ilk etapta olumlu olarak değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
TDP lideri Sarıgül, Ankara dönüşü İstanbul Havalimanı çıkışında basın mensuplarına, 2023 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Parti olarak açıklanan rakamı 'olumlu' karşıladıklarını belirten Sarıgül, şunları kaydetti:
"Bugünkü şartlar ve koşullarda, ülkemizin koşullarına baktığımız zaman asgari ücreti ilk etapta olumlu olarak değerlendiriyoruz. Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. TDP olarak asgari ücrete verilen rakam son derece olumludur. Ancak farklı bir önerimiz var. Asgari ücreti siyasetin gündeminden kaldırmak ve siyasetin malzemesi yapmamak için her dört ayda bir enflasyon şartlarına göre asgari ücret mutlaka güncellenmelidir. Asgari ücret dönemi geldiği zaman bir siyasi parti 25 lira, öbürü 15 lira... Bu mantık doğru bir mantık değildir. TDP olarak sorumluluğumuzun bilincinde olan bir partiyiz. Her dört ayda bir enflasyon durumuna göre asgari ücret sabitlenmeli ve siyasetin malzemesi olmaktan çıkarılmalıdır."
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