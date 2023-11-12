Güngören’de seyir halindeki otomobil park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Yayınlanma: 12.11.2023 - 07:37

Güncelleme: 12.11.2023 - 07:59

Kaza saat 01.30 sıralarında Güngören Gençosman Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gün boyu aralıklarla süren yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halindeki 34 ZU 0499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 LD 4075 plakalı araca arkadan çarptı. İddiaya göre o esnada park halindeki aracın içerisinde 2 kişi bulunuyordu. Çarpmanın etkisiyle 34 ZU 0499 plakalı aracın motor kısmından önce duman daha sonra alevler yükselmeye başladı.



Olay yerinin yakınında bulunan bir şantiyede çalışan işçiler sesi duyarak olay yerine geldiklerinde aracın yanmaya başladığını gördü. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunan işçiler yanan araca yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek daha büyük bir facianın önüne geçti.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 34 ZU 0499 plakalı aracın sürücüsü çarpmanın etkisiyle ön kısmı paramparça olan aracın içerisinde sıkıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 araçta bulunan toplam 6 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilerek çevrede bulunan çeşitli hastanelere götürüldü. Edinilen bilgiye göre 34 ZU 0499 plakalı aracın sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





Olay yerinin yakınında bulunan bir şantiyede çalışan ve sesi duyup geldiklerini belirten Rıdvan Elinç, "Biz belediyenin çalışanlarıyız. Şiddetli bir ses gelince direkt buraya koştuk. Arabalarda yaralılar vardı. Bazı arkadaşlar yaralılara müdahale etti. Öndeki araç yanıyordu biz de yangın söndürme tüpleri ile gelip söndürdük. Sonrasında zaten direkt 112’yi aradım. Öndeki araçta 3 arkadakinde de ya 3 ya 4 kişi vardı tam emin değilim. İleride bir araba vardı onlarla beraber onun ileride tekeri mi patladı tam bilmiyorum ama onlar da buraya gelince sayı karıştı. Beyaz aracın şoförünün durumu çok ağırdı. Sanırım bacağı dizinden kırılmıştı. Bilinci yerinde değildi zaten ambulansa alırken kalp masajı yapılıyordu" dedi.





Sürücünün götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından kaza yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.