Güngören'de ters yönden dönen araca tramvay çarptı: 2 yaralı

İstanbul Güngören’de ters yönden dönmeye çalışan araca tramvayın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:34
Güngören'de ters yönden dönen araca tramvay çarptı: 2 yaralı
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Kaza, Güngören Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EKH 455 plakalı araç sürücüsü ters yönden dönmeye çalıştığı sırada tramvay çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiyi hastaneye sevk etti. Öte yandan vatmanın, kaza sonrası tramvayı Zeytinburnu noktasını götürüp olay yerine geri geldiği öğrenildi.

"BOMBA PATLAMIŞ GİBİ BİR SES GELDİ"

Polis ekipleri ise vatmanı ifade için emniyete götürdü. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazayla ilgili konuşan Mert Polat, “Bomba patlamış gibi bir ses geldi. Olay yerine geldiğimizde aracın hasar aldığını fark ettik. 2 kişi vardı araçta. İkisinin de boynunda çatlaklar varmış. Sürücünün ters girişinden kaynaklı kaza oluyor. Tramvayın da kör noktasında kalıyor” dedi.


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