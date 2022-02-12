Güngören'deki 5 kişinin ölümüne neden olan yangın: 4 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Güngören'de 5 kişinin hayatını kaybetmesine 6 kişinin de yaralanmasına neden olan yangınla ilgili gözaltına alınan iş yeri yetkililerinden 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA
12 Şubat 2022 Cumartesi, 18:33
Güngören'deki 5 kişinin ölümüne neden olan yangın: 4 kişi adliyeye sevk edildi
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İstanbul Güngören'de 5 işçinin öldüğü, 6 içinin de yaralandığı yangınla ilgili gözaltına alınan yeri yetkililerinden 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 

Güngören Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangında yabancı uyruklu 5 işçi ölmüş, 6 işçi ise yaralanmıştı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yangının ardından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında işyeri yetkililerinden 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.


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