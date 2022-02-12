Kartal'da 11 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

12 Şubat 2022 Cumartesi, 08:19

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın dokuzuncu katındaki dairede saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekipleri, yangın sırasında dumandan etkilenen ev sahibine olay yerindeki ambulansta müdahale etti. Ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.