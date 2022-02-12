Kartal'da 11 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Kartal'da 11 katlı binanın dokuzuncu katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Çevrede paniğe neden olan yangın sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.
Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın dokuzuncu katındaki dairede saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede söndürüldü.
Sağlık ekipleri, yangın sırasında dumandan etkilenen ev sahibine olay yerindeki ambulansta müdahale etti. Ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Haberler
- Son Dakika: Güngören'deki yangında dumandan zehirlenen 4 işçi hayatını kaybetti
- Yangından kurtulmak için metrelerce yüksekten atladı: Havada yakaladılar
- Bilecik'te 1 kişinin hayatını kaybetti yangının altından dram çıktı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Yurttaşın elektriğine bir zam da nükleerden
- Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
- Falyalı ile 'bağlantım yok' demişti
- Muhalefetten tarihi zirve: 6 lider bir araya gelecek
- DSÖ'den açıklama: Yıllar sonra ilk defa görüldü
- Kartal'da korkutan yangın
- Çin'den Pfizer'ın Covid-19 ilacına acil kullanım onayı
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- Milli yıldızın babasından transfer açıklaması!
- Yurttaşlar isyanda: Fareler bastı