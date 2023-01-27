Güngören'e 2 katlı hurda deposunda korkutan yangın!
İstanbul Güngören'de gece saatlerinde 2 katlı plastik ve hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürürken, depo içerisinde bulunan 2 kişi kendi son anda dışarı attı. Yangın sonrası depoda maddi hasar meydana geldi.
Güngören, Sanayi Mahallesinde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Erkaya Sokakta yaklaşık 500 metrekare 2 katlı plastik ve hurda deposundan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevleri gören çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada içeride bulunan 2 çalışan kendini son anda dışarı attı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken depoda maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
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