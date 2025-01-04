Günlerdir aranıyordu... Cansız bedeni bulundu!

Niğde’de günlerdir kayıp olarak aranan gencin cenazesi Azatlı Göleti’nin sularının çekilmesiyle bulundu.

Günlerdir aranıyordu... Cansız bedeni bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 09:52

Niğde’de ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Osman Şükrü D. (20) için arama çalışması başlatılmış; Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı Göleti yakınında bulunan motosiklet ve cep telefonunun kayıp gence ait olduğu belirlenmişti.

Bunun ardından gölette arama çalışması başlatan ekipler, su seviyesinin azalmasıyla 9 gün sonra Osman Şükrü D.’nin cansız bedenine ulaştı.

Gencin cenazesi incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Dinçsoy’un kaybolmasıyla ilgili detaylı inceleme sürerken olayın nasıl gerçekleştiği konusundaki soruşturma da devam ediyor.


Etiketler: #Niğde #kayıp #ceset

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