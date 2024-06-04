Günlerdir haber alınamıyordu: Petshop işletmecisi evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uzun zamandır kendisinden haber alınamayan ve tek başına yaşadığı öğrenilen petshop işletmecisi Mehmet Özpınar (35), evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.
Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, dün akşam saatlerinde bir süre önce eşinden boşanan ve tek yaşadığı öğrenilen petshop işletmesi Mehmet Özpınar'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine Özpınar'ın oturduğu eve giden polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi. Eve giren ekipler, Özpınar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.
KARNINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ
Karnından tabancayla vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Özpınar'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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