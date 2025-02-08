Günlük 2 milyon TL... Adana’daki 'yasadışı bahis şebekesi' çökertildi
Adana’da günlük 2 milyon TL para döndüren yasadışı bahis şebekesi yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda 9 kişi yakalanırken 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkalarının banka hesabını aylık 15 bin TL karşılığında kiralayıp, yasadışı bahisten elde edilen paranın aklandığını tespit etti.
Siber polisleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda 9 kişilik şebekenin günlük 2 milyon TL para döndürdüğünü belirledi. Söz konusu şüphelileri yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi.
7 TUTUKLAMA
Düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 kişi de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Etiketler: #Adana #Yasadışı bahis #yasadışı
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