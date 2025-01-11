Günün kahramanı Kayseri'den... Otobüs şoföründen Heimlich manevrası: Boğazına yiyecek kaçan kadını kurtardı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. otobüs şoförü, görev yaptığı sırada dikkati ve hızlı müdahalesiyle, Heimlich manevrası yaparak bir kadının hayatını kurtardı.
Talas seferini gerçekleştirdiği esnada Fakülte Kavşağı’nda önünde duran bir araçtan inen vatandaşın çırpındığını fark eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. otobüs şoförü İzzet Şanlı, hemen otobüsünden inerek durumu kontrol etti.
KADINI KURTARDI
Vatandaşın boğazına yiyecek kaçtığını öğrenen şoför Şanlı, hiç vakit kaybetmeden Heimlich manevrası yaparak kadının nefes almasını sağladı.
Olayın ardından açıklamalarda bulunan İzzet Şanlı, Heimlich manevrasının bilinmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerken, bu tür becerilerin kurum içi eğitimlerde kazandırılmasının önemini vurguladı.
BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN TEŞEKKÜR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu tür örnek davranışların insan hayatına verdiği değeri gözler önüne serdiğini belirterek, şoför İzzet Şanlı’ya teşekkür etti.
Başkan Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.’nin personel eğitimlerine verdiği önemin bu tür olaylarda karşılık bulduğunu belirterek, vatandaşların can güvenliğine verdikleri önemin altını çizdi.
Geçtiğimiz günlerde benzer bir olay daha yaşanmış, Ulaşım A.Ş. bünyesinde görev yapan bir vale görevlisi yine Heimlich manevrası ile bir vatandaşın hayatını kurtarmıştı.
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