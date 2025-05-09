Günün kahramanı Sivas'tan: Nefes borusuna yemek parçası kaçan Ertuğrul'u öğretmeni kurtardı
Sivas'ta nefes borusuna yemek parçası kaçan ve fenalaşan ikinci sınıf öğrencisi Ertuğrul Kadir Kızılırmak (7), nöbetçi öğretmen Cevdet Esen'in Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda dün öğle yemeği sırasında ikinci sınıf öğrencisi Ertuğrul Kadir Kızılırmak'ın nefes borusuna yemek parçası kaçtı.
ERTUĞRUL'U ÖĞRETMENİ KURTARDI
Aniden fenalaşan öğrencinin yardımına nöbetçi öğretmen Cevdet Esen yetişti. Esen, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazına kaçan yemek parçasını çıkarmayı başardı.
Müdahale sonrası kendine gelen öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan öğretmenin öğrenciye Heimlich manevrası uyguladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: #sivas #nefes borusu
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