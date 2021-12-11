Gürer Meclis'te sert konuştu: 'AKP 20 yılda tarımı bitirdi'

11 Aralık 2021 Cumartesi, 16:32

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Tarımda yaşanan sorunları sıralayan Ömer Fethi Gürer, kuraklık nedeniyle çiftçinin perişan olduğunu; tohum, ilaç, mazot, sulama suyu, elektrik faturalarının katlandığını, geçen yıl 2 bin 400 lira olan gübrenin 14 bin 700 liraya çıktığını, hayvancılığın eziyete dönüştüğünü, tarım alanlarını daraldığını, ülkenin ithalata mecbur edildiğini söyledi.

ÇİFTÇİ MUTLU DEĞİL, PERİŞAN

Konuşmasına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “çiftçi mutlu” şeklindeki sözlerini eleştirerek başlayan Gürer, elli ilde kuraklık yaşandığını, ekilen tarlalarda ürün çıkmadığını, bostanlar ve bahçeler kuruduğunu, üretici perişan olduğunu belirtti.

Gürer, “Çiftçi, besici, üretici ürettiğinden para kazanamadı, kredi borçlarını ödeyemedi, yüksek faizler belini büktü, "Silin faizleri." dedik, AKP iktidarı duymadı, çiftçinin kapısına icra dayandı, malına mülküne el kondu; Bakan "Çiftçi mutlu." dedi” şeklinde konuştu.

Gübrede fiyatların arttığına dikkat çeken Gürer, "Can gübre bir yılda tonu 1.160 lira iken 9 bin liraya, DAP gübre tonu 2.400 lira iken 14.700 liraya, üre gübre tonu 1.800 lira iken 14.700 liraya çıktı, çiftçi tohumu toprağa gübresiz ya da yetersiz gübreyle ekti, verim ve rekolte kaybı yaşanacak, önlem alınmazsa gıda krizi kapıda; Bakan "Çiftçi mutlu." dedi. Hayvancılık eziyete döndü, yem fiyatları aldı başını gitti, süt inekçiliği yapan 1 litre sütü satıp 700 gram yem alamaz duruma düştü, süt inekleri kesime gönderildi ve besici zararına hayvan sattı, ağıllar boşaldı” dedi.

GÜBRE FİYATINI YARI YARIYA İNDİRİN

Gürer, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Pakdemirli’ye işaret ederek, “Sayın Bakan, çiftçimiz mutlu değil, mutlu olmasını istiyorsanız yem ve gübre fiyatlarını yarı yarıya indirin. Çiftçimize arpa taban fiyatı 1.750 lira verdiniz, yabancı ülke çiftçisinden tonu 4.550 liradan arpa ithal ettiniz. Ekmeklik buğday için çiftçimize taban fiyat 2.250 lira verdiniz, yabancı çiftçiden tonu 5 bin liradan buğday ithal ettiniz. Çiftçinin mutlu olmasını istiyorsanız yabancı çiftçiden ithal ettiğiniz buğday ile bize ödediğiniz taban fiyat arasındaki farkı hemen çiftçimize verin” önerisinde bulundu.

Gürer, “Hububatta, bakliyatta, pirinçte, bitkisel ham yağında, pamukta, soyada, yemde, gübrede ülkeyi ithalata mahkûm ettiniz, yabancı çiftçileri mutlu ettiniz doğru ama ülkemizin çiftçisini mutlu etmek bir yana canına okudunuz, yalnız ve çaresiz bıraktınız. Sizin bakışınız değişmeden tarımda sorunlar bitmez. Tarım alanları daralıyor, çiftçi sayısı azalıyor. Tarımda planlamanız yok, her yıl birden çok ürün çöp oluyor, tüketici pahalı ürüne mecbur bırakılıyor; çarşı, pazar, market, yangın yeri. Tüketiciyi de korumuyorsunuz, aracıları, ithalatçıları zengin etmeye devam ediyorsunuz. Siz gıdadan da sorumlu Bakansınız. Piyasada dar gelirlinin, garibanın ucuz diye aldığı çoğu ürün taklit ve tağşiş, hileli ürünleri aldı başını gidiyor. İçeriği belirsiz gıda ürünleri, sütsüz peynir, hileli bal, gıda kodeksine uymayan enerji içecekleri, hileli et ve süt ürünleri piyasada cirit atıyor. İşini doğru yapan üreticiyi de işletmeciyi de korumuyorsunuz” dedi.



ZAMLAR, KAYIT DIŞI ÜRETİMİ ARTIRDI

Her gün raftaki ürüne gelen zamların, kayıt dışı üretimi patlattığını değinen Gürer, “Piyasada nişasta bazlı ya da sentetik tatlandırıcı ürünler cirit atıyor. Bir yıldır piyasada taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili yaptığınız denetimlerin sonuçlarını da açıklamıyorsunuz. Vatandaş ne yediğini, ne içtiğini bilmiyor, içeriği nedir, kimse doğru dürüst farkında değil. Ne yapsın, yarattığınız ekonomik buhranla alım gücü daralan vatandaş, neyi bulursa onu alıp kendi gıdası olarak kullanmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

BU NASIL VİCDANSIZLIK; ÇOCUKLARIN SAĞLIĞIYLA OYNANIYOR

Genel Kurul’a getirdiği bir limonata bardağının etiketinin içeriğinden bahseden Gürer, etikette "Tatlandırıcı içerir, koruyucu var" ibaresinin yer aldığına dikkat çekerek, "Peki, bu nerede satılıyor? Bakkallarda, düğün salonlarında. İçinde, bu etikette ayrıca ne yazıyor biliyor musunuz? 'Çocukların aktiviteleri ve dikkatleri üzerinde olumsuz etkisi bulunabilir.' Buna nasıl izin veriyorsunuz, vicdanınız nasıl el veriyor? Düğün salonunda bu çocukların elinde, çocukların. Çocuklara zararlı olan bir ürüne nasıl izin veriyorsunuz? Sentetik tatlandırıcı diye insan sağlığına zararlı bir ürünün Türkiye'ye 2015 yılından beri satılmasına izin vermeyi vicdanınız nasıl kabul ediyor?” diye sordu.

CHP'li Gürer şunları belirtti:

“Gıdada ülkeyi riskli bir duruma düşürdünüz. Çiftçiyi de tüketiciyi de korumuyorsunuz, insanların sağlığıyla oynuyorsunuz. Siz, davul zurnayla denetime çıkıyorsunuz yani 'Önlem alın biz geliyoruz' diyorsunuz. Bırakın bu denetim işlerini belediyeler yapsın, bizim de sağlığımızın gelecekte en azından korunacağı bir yapı oluşsun. Bu vatandaşı simitçiden yarım simit alır duruma düşürdünüz. Vatandaşın sağlığını riske atma uygulamalarından vazgeçin.Ayrıca, atanamayan ziraatçılar, gıda mühendisleri, veterinerler; bunları niye atamıyorsunuz? Her köyde hayvancılık varsa veteriner olsun, tarım varsa orada ziraat mühendisi olsun” ifadelerini kullandı.