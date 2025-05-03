Gürer’den Bakanlığa sert soru: “Aşı var, ölüm neden bitmiyor?”

Yayınlanma: 03.05.2025 - 10:43

Güncelleme: 03.05.2025 - 10:43

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın hayvan hastalıklarıyla ilgili verdiği veriler üzerine hayvancılık sektöründe yaşanan tabloyu sert sözlerle eleştirdi. Milyonlarca doz aşıya rağmen hayvan ölümlerinin sürmesi, Gürer’in ifadeleriyle “önlem var ama çözüm yok” gerçeğini gözler önüne serdi.

Gürer’in Meclis’te yönelttiği sorulara göre, 2024 yılı içinde sadece şarbon nedeniyle 2.795, koyun ve keçi çiçeği nedeniyle 1.050, mavi dil nedeniyle ise 326 hayvan hayatını kaybetti. Ayrıca 1.848 hayvan da şartlı kesime gönderildi. Gürer, bu tabloyu sorgularken “Aşılar ithal, maliyet yüksek, denetim zayıf. O zaman çözüm neden hâlâ sağlanamıyor?” dedi.

“AŞI VAR, ÖLÜM NEDEN BİTMİYOR?”

Bakanlığın verilerine göre, 2024’te büyükbaş hayvanlara 146 milyon, küçükbaşlara ise 77 milyon doz aşı uygulandı. Türkiye’de yaklaşık 17 milyon büyükbaş hayvan bulunurken, yapılan aşı sayısı ile ölümler arasındaki çelişkiye dikkat çeken Gürer, "Bu kadar aşılama varsa, hastalık neden hâlâ ölümcül sonuçlara yol açıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

“YILLARDIR YERLİ AŞI ÜRETİMİ KONUŞULUYOR AMA SONUÇ YOK”

İthal aşıların saklama, taşıma ve uygulanma süreçlerinin de sorgulanması gerektiğini vurgulayan Gürer, “Yıllardır yerli aşı üretimi konuşuluyor ama sonuç yok. Hastalıklar önlenemiyor, denetim eksik, kamu desteği yok denecek kadar az” ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI UYARISI

Kurban Bayramı öncesi iller arası hayvan sevkiyatlarına da dikkat çeken Gürer, bu dönemde hastalıkların yayılma riskinin daha da arttığını, bu nedenle taşımaların denetim altında tutulması gerektiğini vurguladı.

“KAMU TARIMDA YOK GİBİ”

Gürer ayrıca, kamuda tarıma dair kuruluşların yok denecek kadar azaldığını belirterek, “TİGEM gibi kurumlarda bile hayvan hastalık oranları dünya ortalamasının üstünde. Bu, sistemin her aşamasında sorun olduğunu gösteriyor” dedi.

Açıklamasında zoonotik hastalıkların insan sağlığına da tehdit oluşturduğunu hatırlatan Gürer, hayvan sağlığı ve aşı süreçlerinin sıkı denetim ve bilimsel planlama ile yürütülmesi gerektiğini söyledi.