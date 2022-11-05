'Güvercin kümesinde' 150 uyuşturucu hap ele geçirildi
Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.
HEPSİ KÜMESTEN ÇIKTI...
Aramalarda, bir güvercin kümesinde 150 uyuşturucu hap ile başka adreslerde 2 kilo 620 gram esrar, bir miktar metamfetamin, bir miktar eroin, ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirdi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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