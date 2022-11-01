Kırıkkale'de sandviç arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Kırıkkale'de sandviç arasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçta yapılan arama sırasında narkotik köpeği "Tepe"nin yolculardan T.K'nin yanında tepki vermesi üzerine, şüphelinin önünde bulunan sandviç ekmeği arasına gizlenmiş 47 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kurye olarak uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan Çorum'a götürdüğü belirlenen zanlı gözaltına alındı.
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