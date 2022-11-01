Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Kayseri'de, polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 33 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli, gözaltına alındı. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, 293 hap, 11,5 gram bonzai, 5 gram afyon sakızı, 1,20 gram kokain, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 3 şarjör, 10 tabanca fişeği ve 4 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
Video Haberler
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Tüm Türkiye dikkat! Sakın paniklemeyin
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- Siyasete yakışmayan üslup!
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- İstifa sırası Deniz Baykal'da mı?
- 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- Seçmen kimi istiyor?
- Cumhuriyetle kavga edilmez