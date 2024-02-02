Güvercin otelinde yangın: 300 kuş öldü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kuşlar için konaklama ve bakım hizmeti verilen güvercin otelinde çıkan yangında 300’e yakın güvercin öldü.

DHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:32
Güvercin otelinde yangın: 300 kuş öldü
Abone Ol google-news

Sur ilçesi Saraykapı Mahallesi'nde bir binanın çatı kısmındaki kuşlar için konaklama ve bakım hizmeti verilen güvercin otelinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşletme sahipleri kendi çabalarıyla kuşları kurtarmaya çalışırken yangın ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yanan ve dumandan etkilenen 300’e yakın güvercin öldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


diyarbakır haberleri kuş haberleri güvercin haberleri Otel haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın paniği!

Son dakika... Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın paniği!
Konteynerde çıkan yangında iki çocuğunu kaybetmişti: Bilseydim orada barındırmazdım

Konteynerde çıkan yangında iki çocuğunu kaybetmişti: Bilseydim orada barındırmazdım
Gaziantep'te tapu müdürlüğü binasında yangın!

Gaziantep'te tapu müdürlüğü binasında yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon