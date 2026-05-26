Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay adliyeye sevk edildi

Bugün sabah saatlerinde İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre gözaltına alınan isimler şu şekilde:
- Mustafa GÜNAY (İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı)
- Nermin GÜNAY (Belediye Başkanı eşi)
- Özdem Mustafa İNCE (Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı)
- Özgür BAYRAKTAR (İmar ve Şehircilik Müdürü)
- Sezgin KUŞ (Zabıta Memuru)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Operasyon kapsamında gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
5 kişi akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.