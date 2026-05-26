Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay adliyeye sevk edildi

26.05.2026 17:54:00
DHA
Bugün sabah saatlerinde CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Günay ve 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Bugün sabah saatlerinde İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre gözaltına alınan isimler şu şekilde:

  1. Mustafa GÜNAY (İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı) 
  2. Nermin GÜNAY (Belediye Başkanı eşi) 
  3. Özdem Mustafa İNCE (Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı) 
  4. Özgür BAYRAKTAR (İmar ve Şehircilik Müdürü) 
  5. Sezgin KUŞ (Zabıta Memuru) 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

5 kişi akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

CHP'li Gökan Zeybek'ten Güzelbahçe Belediyesi operasyonuna tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Güzelbahçe Belediyesi Başkanı Mustafa Günay'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ve İzmir'de CHP'nin mitingine yönelik engellemelere ilişkin ''Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmişleri olarak bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.
Son dakika... Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon: Başkan Mustafa Günay gözaltına alındı Son dakika haberi... CHP'li bir belediyeye daha operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Cemil Tugay: Her zaman Güzelbahçe halkının yanında olacağım İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Güzelbahçe Belediyesi tarafından yapılacak ve çocuklara hizmet verecek Onur Günay Eğitim Kampüsü Mustafa Ener Yerleşkesi’nin temel atma törenine katıldı. Başkan Tugay, ilçeye desteklerinin devam edeceğini belirterek “Benim de görevim, Güzelbahçe halkının her anlamda yanında olmaktır. Benden ne isterseniz yapabildiğim her şeyi yapmaya hazırım” dedi.