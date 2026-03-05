Güzellik merkezinde erkek dehşeti... Başlarından vurulmuş halde bulundular!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.03.2026 10:21:00
DHA
Bursa’da bir güzellik merkezinde eski sevgili oldukları iddia edilen Nagihan K. ve Halit D. başından vurulmuş halde bulundu. Nagihan K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Halit D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Nilüfer ilçesine bağlı Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı iş merkezinin 4’üncü katında bulunan bir güzellik merkezinde dün saat 18.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; eski kız arkadaşı olduğu belirtilen Nagihan K.’nin iş yerine gelen Halit D., içerideki herkesi dışarı çıkarttı. Halit D.’nin kapıyı kilitlemesinin ardından silah sesleri duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yerinin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Nagihan K. ve Halit D.’yi başlarından vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrolde ikisinin de ağır yaralandığını belirlendi.

Halit D.’nin, Nagihan K.'yi tabanca ile vurduktan sonra kendisine ateş açtığı ihtimali üzerinde durulurken; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Nagihan K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halit D.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #Bursa #eski sevgili #ölü ve yaralı #dehşet

