Hababam Sınıfı'nın 'Güdük Necmi'si Halit Akçatepe ölümünün 8. yılında anılıyor

Yayınlanma: 31.03.2025 - 09:00

Güncelleme: 31.03.2025 - 09:00

Sinema filmleri ve televizyon dizilerinde oynadığı karakterlerle hafızalarda yer edinen Halit Akçatepe, vefatının 8'inci yılında anılıyor.

Aslen Ordu Ünyeli olan Akçatepe, 1 Ocak 1938'de oyuncu anne babanın oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Babası "Hababam Sınıfı" filmlerinde "Paşa Nuri" tiplemesiyle tanınan Sıtkı Akçatepe, annesi ise Yeşilçam filmlerinin aranan "anne" karakteri Leman Akçatepe'ydi.

İki ağabeyi olan Akçatepe, 1942'de henüz 5 yaşındayken "Nasreddin Hoca Düğünde" filminde rol alarak oyunculuğa ilk adımını attı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümüne giren sanatçı, ilk filminden 15 yaşına kadar 40'a yakın yapımda çocuk oyuncu olarak yer aldı.

Başarılı oyuncu, Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu, Refik Halit Karay Mektebi ve Saint Benoit Fransız Lisesi'nde eğitim gördü.

Bir yıl Sultanahmet İktisat ve Ticaret Akademisi'nde okuduktan sonra askere gitti. Akçatepe, vatani görevini yedek subay olarak 1959'da Ankara'da yaptı.

Hukuk fakültesinde 2 sene eğitim aldıktan sonra derslere girmek yerine üniversitenin talebe birliğinde gençlik tiyatrosuna yazılan sanatçı, birçok oyunda amatör oyuncu olarak rol aldı.

Muammer Karaca Tiyatrosunun oyuncu kadrosuna giren oyuncu, aynı yıllarda edebiyat fakültesinin sosyal antropoloji bölümüne başladı.

"SEVERİM ARKADAŞLIĞI AMA DOST OLMAM"

Halit Akçatepe, profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1960'ta Oda Tiyatrosu'nda "Sel" adlı piyesle başladı. Devekuşu Kabare'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile çalıştı.

Memduh Ün'ün yönettiği 1971 yapımı "Üç Arkadaş" filminde Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit ile oynayan sanatçı, aynı dönem Ertem Eğilmez'le tanıştı.

Usta oyuncu, 1962'de evlenip 1981'de boşandığı Tülin Akçatepe'den olan kızları Itır ve Ebru ile oynadığı 1972 yapımı "Tatlı Dillim" filmiyle tanınırlığını artırdı.

Bir röportajında Yeşilçam'daki rol arkadaşları Hülya Koçyiğit ve Emel Sayın'ın yerinin ayrı olduğunu söyleyen Akçatepe, "Herkesle dost herkesle arkadaş oldunuz mu bu hayatta?" sorusuna, "Severim arkadaşlığı ama dost olmam, dostlarım vardır ama az vardır. Sanat camiasında rahmetli Kemal Sunal, Metin Akpınar, Zeki Alasya dostlarım." demişti.

Yeşilçam'ın hem gülen hem de güldüren yüzü, "Hababam Sınıfı"nın Güdük Necmi'si, "Süt Kardeşler"in Ramazan'ı Akçatepe, "Beyoğlu Güzeli", "Üç Sevgili", "Sev Kardeşim", "Tatlı Dillim", "Köyden İndim Şehre", "Mavi Boncuk" ve "Ah Nerede" filmlerinde oynadığı rollerle seyircinin beğenisini kazandı.

Ertem Eğilmez filmlerinin sevilen yüzü olan sanatçı, verdiği bir röportajda, Eğilmez'den çok şey öğrendiğini belirterek, "Arzu Film'in kadrolu oyuncusuydum. Çekeceğimiz senaryo üzerinde çalışmak için toplanırdık şirkette. Senaryo üzerinde çalışırdık. Ben arada Ertem abi için kahve yapardım. Ertem abi, biri oyuncu önerisinde bulunduğunda, 'Çok iyi bir oyuncu, mutlaka oynat.' filan gibi önerilere kulak asmazdı. İsterse dünyanın en iyi oyuncusu olsun, hiç önemli değildi. İllaki bir filmde küçük sahnede oynayacak, sonra geçip karşısına onu seyredecek. Resimde istediğin kadar yakışıklı ol, güzel ol, hiç önemli değildi onun için. Oyununu görür, ona göre bir sonraki filmde oynatacaksa karar verirdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne 2011'de Mehmet Dinler, Tuncel Kurtiz, Perran Kutman ve Engin Çağlar'la birlikte değer görülen Akçatepe, 2013'te Cem Davran, Melis Tüzüngüç, Defne Samyeli ve Mesut Yar'la "Babam Sınıfta Kaldı" isimli dizi için kamera karşısına geçti.

"Ah Nerede Vah Nerede" filmiyle 1960'ta şöhreti yakalayan Akçatepe, 1963'te "Yasak", "Gündoğarken", "Semaya baktım Seni Gördüm" filmlerini çekti.

"HABABAM SINIFI" İLE TÜRK SİNEMASINA İSMİNİ YAZDIRDI

Rol aldığı duygusal komedilerde karakter rollerini oynayan Akçatepe, sanat hayatı boyunca 70'ten fazla sinema filmi, birçok tiyatro oyunu ve reklamda rol aldı.

Umur Bugay'ın senaryosunu yazdığı, Rıfat Ilgaz'ın romanından uyarlanan 1975 yapımı "Hababam Sınıfı" filminde "Güdük Necmi" karakterini oynayan Akçatepe, daha sonra Arzu Film'den ayrılarak Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu'na başladı.

Halit Akçatepe, 1990'lı yıllardan itibaren "Şaban Askerde", "Kaygısızlar", "Yazlıkçılar" ve "Bizimkiler" adlı televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.

Sanatçı, 2011'de Mehmet Dinler, Tuncel Kurtiz, Perran Kutman ve Engin Çağlar ile "Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne değer görüldü.

"Babam Sınıfta Kaldı" televizyon dizisinde ve "Karaman'ın Koyunu" adlı sinema filminde de yer alan sanatçı, "Şaban Pabucu Yarım", "Gurbetçi Şaban" ve "Şoför Memet" filmlerinin senaryolarını kaleme aldı. Son olarak 2014'te "Karaman'ın Koyunu" adlı sinema filminde oynadı.

Şabanoğlu Şaban'ın "Ramazan"ı, Tatlı Dillim'in "Çoban"ı, Canım Kardeşim'in "Halit"i, Hababam Sınıfı'nın "Güdük Necmi"si Halit Akçatepe, büründüğü her karakterle izleyiciyi kendine hayran bırakmayı başardı.

Türk seyircisinin gönlüne canlandırdığı unutulmaz karakterlerle taht kuran Halit Akçatepe, kalp yetmezliği sonucu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşındayken 31 Mart 2017'de vefat etti. Sanatçının naaşı, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Halit Akçatepe'nin oynadığı yapımlardan bazıları şöyle:

"Leyla ile Mecnun", "Geniş Aile", "Aile Reisi", "Vurgun", "Yalan Dünya", "Hakkını Helal Et", "Sevda Çiçeği", "Hababam Sınıfı Üç Buçuk", "Cumbadan Rumbaya", "Mühim Olan Aşkımız", "Hababam Sınıfı Askerde", "Avrupa Yakası", "Yeşilçam Denizi", "Hababam Sınıfı Merhaba", "En Son Babalar Duyar", "Tersine Dünya", "Şaban ile Şirin", "Şaban Askerde", "Bizimkiler", "Şaban Pabucu Yarım", "Renkli Dünyalar", "Dokunmayın Şabanıma", "Hababam Sınıfı Tatilde", "Bülbül Ailesi", "Hababam Sınıfı Uyanıyor", "Süt Kardeşler", "Lüküs Hayat", "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", "Hababam Sınıfı", "Ah Nerede", "Köyden İndim Şehire", "Mavi Boncuk", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Sev Kardeşim", "Bir Varmış Bir Yokmuş", "Nasreddin Hoca Düğünde"