Haber alınamayan 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 08.07.2023 - 07:37

Güncelleme: 08.07.2023 - 07:38

100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Sokak'ta Adnan Almalı (27) isimli gençten iki gündür haber alamayan yakınları eve geldi.

Kapıyı çilingir yardımıyla açan yurttaşlar Almalı’yı yatağının yanında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

ŞEKER HASTASIYDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Almalı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Almalı’nın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.