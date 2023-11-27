Haber alınamayan fotoğrafçı evinde ölü bulundu
Nevşehir’de kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ürgüp ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden, Türker T.’den (42) uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Türker T.’nin evine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsın cansız bedeni ile karşılaştı.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Ürgüp’te fotoğrafçılık yapan 2 çocuk babası Türker T.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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