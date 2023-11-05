Nevşehir'de otomobil ve işyeri kurşunlamasına 10 gözaltı

Nevşehir'de polis ekiplerince, otomobil ve iş yeri kurşunlama, silahlı yaralama olaylarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 05.11.2023 - 07:34
Nevşehir'de otomobil ve işyeri kurşunlamasına 10 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'otomobil ve iş yeri kurşunlama' ile 'silahla kasten yaralama' olaylarına karışan 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 adet tabanca, 21 adet fişek, 2 adet bıçak, zincirli sopa, delikli balta ve kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.F.K. ve E.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 


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