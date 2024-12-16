Haber alınamayan genç kadın evinde baygın bulundu: Arkadaşları gözyaşı döktü

Antalya'da arkadaşlarının bir süredir haber alamadığı Havva S. (24), evinde baygın halde bulundu.

Haber alınamayan genç kadın evinde baygın bulundu: Arkadaşları gözyaşı döktü
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DHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:17

Kepez ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi 3124 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında dün saat 20.00 sıralarında Havva S.'den bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri kapısı kilitli daireye giremedi. Bunun üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, kapısı kilitli dairenin penceresindeki demir parmaklıkları keserek, eve girdi.

Ekipler, Havva S.'nin baygın halde olduğunu görünce durumu sağlık ekibine bildirdi. Sağlık ekibi baygın haldeki genç kıza ilk müdahaleyi evde yaptı.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Havva S., ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapının açılmasıyla Havva S.'nin baygın halde evde yattığını gören arkadaşları, sağlık ekibi gelene kadar "Allahım ne olur arkadaşımıza bir şey olmasın" diyerek gözyaşı döktü.


Etiketler: #112 Acil #Antalya

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