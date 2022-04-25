Haber alınamıyordu: Bıçaklanarak öldürülmüş
Konya'da yaşanan olayda arkadaşlarının haber alamadığı 39 yaşındaki Irodakhon Djuraboeva, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Konya'da bir süredir haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde bıçaklanmış halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'ta ikamet eden Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri ve çilingir sevk edildi. Kapının zile basılmasına rağmen açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis, Irodakhon Djuraboeva'yı yerde buldu. Bunun üzerine adrese sağlık görevlileri çağrıldı. Polisin ve sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede bıçaklandığı tespit edilen Irodakhon Djuraboeva'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Evdeki incelemelerin ardından Irodakhon Djuraboeva'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Öldürüldüğü tespit edilen Djuraboeva'nın şüpheli ya da şüpheleri tespit etmek için çalışma başlattı.
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