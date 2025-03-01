Haber alınamıyordu... Cansız bedeni bulundu!

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde evden çıkıp bir daha haber alınamayan şahsın cansız bedeni Malabadi Baraj Çayı’nda bulundu.

Haber alınamıyordu... Cansız bedeni bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 11:35

Alınan bilgiye göre, 25 Şubat’ta evden ayrılıp bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki Yusuf Toy’u bulmak için polis, jandarma, AFAD, JAK dalgıç, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), KUBAK, KAYBAK, arama çalışmalarına katıldı.

Çalışmalarda, Toy’un Malabadi Baraj Çayı’na doğru gittiği bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda Toy’un cansız bedenine ulaşıldı.

Toy’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #diyarbakır #ceset #kayıp

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