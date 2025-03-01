Haber alınamıyordu... Cansız bedeni bulundu!
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde evden çıkıp bir daha haber alınamayan şahsın cansız bedeni Malabadi Baraj Çayı’nda bulundu.
Alınan bilgiye göre, 25 Şubat’ta evden ayrılıp bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki Yusuf Toy’u bulmak için polis, jandarma, AFAD, JAK dalgıç, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), KUBAK, KAYBAK, arama çalışmalarına katıldı.
Çalışmalarda, Toy’un Malabadi Baraj Çayı’na doğru gittiği bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.
Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda Toy’un cansız bedenine ulaşıldı.
Toy’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: #diyarbakır #ceset #kayıp
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale'de görülen 8 metrelik yılan panik yarattı!
- Trump ile Zelenski kameralar önünde tartıştı
- Kim oldukları ortaya çıktı
- İşinden atıldı, Başdanışman Oruç'u işaret etti
- Terör örgütü PKK'den 'ateşkes' açıklaması!
- Dünya liderleri Trump-Zelenski krizine ne tepki verdi?
- '1 yılı aşkın süredir müzakere yürütülüyor'
- Öcalan'ın çağrısı kayıt altına alındı mı?
- İşte Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi!
- Emekli tümamiral Gürdeniz'den kritik değerlendirme