Haber alınamıyordu: Cesedi çürümüş halde bulundu

04 Ocak 2022 Salı, 20:52

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Liseler Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın üçüncü katında yalnız yaşayan Sami Arıcı'yı (64) göremeyen ve haber alamayan çevredeki komşuları, durumu Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu.

Yaşlı adamın şehir dışında iki çocuğu olduğu, çocuklarının yanına gittiği düşünüldüğü için yaklaşık iki aydır çevredeki komşular tarafından görülmediği belirtildi.

CESEDİ ÇÜRÜDÜ

Uzun süre önce öldüğü tahmin edilen Arıcı'nın cesedinin çürüdüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi, ön otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



