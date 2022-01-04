Haber alınamıyordu: Cesedi çürümüş halde bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan ve çocuklarının yanına gittiği için görülmediği düşünülen 64 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Liseler Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın üçüncü katında yalnız yaşayan Sami Arıcı'yı (64) göremeyen ve haber alamayan çevredeki komşuları, durumu Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu.
Yaşlı adamın şehir dışında iki çocuğu olduğu, çocuklarının yanına gittiği düşünüldüğü için yaklaşık iki aydır çevredeki komşular tarafından görülmediği belirtildi.
CESEDİ ÇÜRÜDÜ
Uzun süre önce öldüğü tahmin edilen Arıcı'nın cesedinin çürüdüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi, ön otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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